Государственный «Ощадбанк» может получить 11 млрд гривень на кредитование экономики

Кабинет министров Украины совместно с Национальным банком намерены принять решение о докапитализации государственного «Ощадбанка» на 11 млрд грн.

«Вместе с Национальным банком мы увеличим капитал «Ощадбанка» на 11 млрд грн. Эти средства должны быть направлены на кредитование и поддержку украинской экономики», - сказал Яценюк, открывая заседание правительства.

По его словам, это важно как для стабильности самого банка, так и для его возможности кредитовать экономику и поддерживать ее ключевые секторы.

Премьер напомнил, что в «Ощадбанке» действует программа повышения энергоэффективности, и попросил ускорить ее реализацию.

«Прошу все органы государственной власти и банк максимально ускорить эту программу», - добавил Яценюк.

Читайте также«Ощадбанк» собирается предъявить претензии к России из-за своих потерь от оккупации КрымаКак сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины направил 50 млн грн на реализацию программы возмещения части кредитов, которые будут выданы домохозяйствам Украины на покупку электрических и твердотопливных котлов взамен газовых.

На первом этапе кредитование покупки новых котлов будет осуществляться через государственный «Ощадбанк», однако позднее к программе могут быть привлечены и коммерческие банки.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.