S&P перевело банки России в разряд самых уязвимых среди развивающихся рынков

Российские банки встали на пьедестал уязвимости среди семи крупнейших развивающихся рынков, по версии Standard & Poor’s, которое видит в среднесрочной перспективе болезненные последствия для системы из-за санкций и падения экономики, передает Reuters.

"Мы видим, что российские банки остаются наиболее уязвимыми в условиях сложной операционной среды - в ситуации, сложившейся под влиянием западных санкций и снижения экономического роста...", - приводятся в сообщении слова аналитика S&P Мохамеда Дамака.

Читайте такжеСанкции приведут к оттоку $170 млрд из России за три года - экономистыПод санкции Запада попали пять крупнейших банков РФ, на которые приходится более 50 процентов активов сектора, и чем дольше будут длиться ограничения на доступ к капиталу, тем больше у них будет сложностей с фондированием.

"Мы думаем, что косвенные последствия санкций, возможно, имеют более долгосрочный характер. В частности, утрата доверия инвесторов, общее восприятие рисков, связанных с финансированием российских банков, плюс увеличение оттока капитала и слабый экономический рост могут больнее ударить по сектору, чем непосредственные последствия санкций", - говорится в отчете.

S&P прогнозирует замедление роста ВВП РФ в 2014 году до 0,3 процента, в 2015 году - рост на 1,1 процента.

Стагнация вкладов физлиц, риски оттока депозитов крупных корпоративных клиентов, которые служили основным подспорьем для ликвидности, усиливают зависимость российских банков от средств ЦБР, отмечает S&P.

Доля средств Центробанка в обязательствах банков составляет 10 процентов, приближаясь к пиковым значениям кризисного 2009 года, когда она была 13 процентов.

"В дополнение к рискам финансирования мы думаем, что слабые экономические перспективы приведут к росту проблемных кредитов у банков, и это окажет давление на их капитал и рентабельность", - говорится в отчете.

Вместе с Россией S&P оценивало риски банков еще шести стран с развивающейся экономикой - Китая, Индии, Турции, Южной Африки, Бразилии и Мексики.