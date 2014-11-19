Нацбанк сегодня продавал доллары по 15,20 гривни

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона - 5 млн долл. США. Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона - 15,1983 грн за 1 доллар США», - говорится в сообщении.

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По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 26,8 млн долл. США, минимальный курс (курс отсечения) - 15,1950 грн за 1 доллар США.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе для определения равновесного курса 18 ноября продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,2593 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.