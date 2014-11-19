Вчера банки получили почти 2 млрд гривень рефинансирования

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование шести банкам на 1,997 млрд грн сроком на 1 день под 17,5% годовых.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 4,423 млрд грн 14 банкам под 7,5% годовых на один день, на 958 млн грн 7 банкам на 7 дней под 11% годовых, на 393 млн грн 4 банкам на 14 дней под 11,5% годовых, на 153 млн грн 2 банкам на 30 дней под 12% годовых.

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Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем снизился до 6,218 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 13,4%, в т.ч. по кредитам овернайт – 12,8% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 17 ноября предоставил банкам рефинансирование на 1,965 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 7,853 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 7,341 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 13,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 12,8% годовых.

Также сообщалось, что Нацбанк в октябре увеличил рефинансирование банков до более 10 млрд гривень.