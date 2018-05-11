Суд из-за "минирования" перенес рассмотрение апелляции НБУ на отстранение Рожковой

Суд рассмотрит апелляцию Нацбанка 15 мая.

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы Национального банка Украины на решение Дарницкого районного суда об отстранении от исполнения обязанностей заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой на 15 мая.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, суд должен был провести заседание 10 мая.

«С целью скорейшего восстановления полноценной деятельности правления Национальный банк 25 апреля обратился с жалобой в Апелляционный суд города Киева. Однако во время судебного заседания поступило сообщение о минировании здания Апелляционного суда, и суд был вынужден перенести заседание на 15 мая», - говорится в сообщении.

В НБУ назвали этот факт попыткой заинтересованных лиц заблокировать работу Апелляционного суда и создать препятствия для восстановления полноценной работы правления регулятора.

Также сообщается, что Нацбанк обратился в Высший совет правосудия и в Национальное антикоррупционное бюро с целью проверки действий судьи Дарницкого районного суда.

Как сообщал УНИАН, Дарницкий районный суд Киева запретил заместителю главы Национального банка Украины Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления НБУ. Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

В ответ в НБУ заявили, что регулятор не получал каких-либо решений суда относительно ограничения полномочий Рожковой, но при этом считает обнародованное в открытых источниках соответствующее решение незаконным и уже обжаловал его в апелляционном порядке.

Рожкова занимает пост заместителя главы НБУ – куратора банковского надзора с октября 2016 года. До этого, в 2015-2016 году, она возглавляла Департамент банковского надзора НБУ.

В 2014-2015 году Рожкова исполняла обязанности главы правления «Платинум Банка», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физлиц с февраля 2017 года.