Нацбанк вводит в обращение монету, посвященную копанию картошки (фото)

Номинал монеты составит 10 гривень, тираж выпуска – 4 тысячи штук.

Национальный банк Украины с 22 мая вводит в обращение серебряную памятную монету «Копание картошки».

Как сообщается на сайте НБУ, номинал монеты составит 10 гривень, категория качества чеканки - «пруф», а тираж выпуска – 4 тысячи штук.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2017 году реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн, в том числе 830 монет из золота, 47,3 тысяч монет из серебра и 1,2 млн монет из нейзильбера.

За этот период НБУ ввел в обращение 47 памятных монет, в том числе 11 серебряных, 9 биметаллических, 27 из нейзильбера, а также выпустил 4 памятные медали.