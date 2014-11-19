Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 15,20 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 19 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1520.0110 грн (с 14.00 18 ноября – 1526.0180);

100 евро – 1902.1418 (с 14.00 18 ноября – 1906.9121);

10 российских рублей – 3.2355 (с 14.00 18 ноября – 3.2240).

Читайте такжеГлава Минфина верит в укрепление гривни до 13 за доллар при прекращении паникиКак сообщал УНИАН, украинская валюта сегодня продолжила укрепляться на межбанковском рынке.

По состоянию на 12:45 котировки гривни по отношению к доллару составили 15,1950/15,5050.

Котировки гривни к евро на этот момент времени составили 19,0530/19,4386.

Котировки гривни к российскому рублю на указанный момент составили 0,3239/0,3307.