Нацбанк назвал причины роста цен

В НБУ отметили, что апрельский показатель инфляции несколько превысил прогноз.

Апрельский показатель инфляции в Украине несколько превысил прогноз, опубликованный в инфляционном отчете Национального банка за апрель, за счет влияния наиболее волатильных компонентов.

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Об этом говорится в комментарии НБУ относительно данных Государственной службы статистики о замедлении инфляции в Украине в апреле до 13,1% в годовом выражении с 13,2% в аналогичном измерении месяцем ранее.

По оценкам НБУ, как и ранее, на высоких показателях инфляции сказался дальнейший рост производственных затрат, в частности, на оплату труда, а также быстрое восстановление потребительского спроса.

Кроме того, на ценах на отдельные импортируемые непродовольственные товары отразилось ослабление курса гривни в конце 2017 - начале 2018 года, поскольку эти товары закупаются розничными сетями с опережением (например, весенне-летние коллекции одежды и обуви).

«Отклонение фактической инфляции в апреле от прогноза незначительное и может быть нивелировано в последующие месяцы. К тому же, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом», - отметили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года составила 13,1%, замедлившись по сравнению с 13,2% в марте.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%.