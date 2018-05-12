Баланс недели: Россию наказали за Крым, «Северный поток-2» вошел в Германию и взлет цен на нефть

Главной новостью уходящей недели стало первое историческое решение Международного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге - арбитры признали Российскую Федерацию ответственной за захват имущества и объектов недвижимости в Крыму после его оккупации в 2014 году. Трибунал обязал РФ выплатить около 159 млн долл. компенсации в пользу 18 украинских компаний и одного физического лица, а также компенсировать судебные издержки.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала решение Гаагского трибунала первой победой в рамках юридической работы по возврату украинских активов в Крыму. «Противоправная оккупация имеет свою цену. Бремя агрессии будет становиться для России все тяжелее», - прокомментировала ситуацию чиновница.

Представитель МИДа напомнила, что в международных судах находится целый ряд дел украинских компаний, включая «Нафтогаз», «Ощадбанк», «Укрнафту» и «ПриватБанк». «Динамика рассмотрения этих дел набирает обороты. В этом месяце проходят слушания по делу «Нафтогаза» и ожидается решение по делу «Ощадбанка»», - добавила Зеркаль, подчеркнув, что круг компаний, готовящих аналогичные иски, становится все шире.

В «Нафтогазе» уже заявили, что ожидают решение трибунала в Гааге по иску с требованием к России возместить около 8 млрд долл. убытков компании от аннексии Крыма в первом квартале 2019 года.

Россияне отреагировали на решение международного трибунала в привычном стиле - «ихтамнет». «Россия никак не была представлена на этом суде и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной процесса в этом случае», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем, как пояснили в украинском МИДе, игнорирование россиянами этого процесса не избавляет их от ответственности. Нью-йоркская Конвенция 1958 года, сторонами которой являются Украина, РФ и еще более 150 государств, признает обязательность арбитражного решения, и при неисполнении его добровольно убытки возмещаются за счет имущества виновного в любой стране, являющейся стороной Конвенции.

Германия профинансирует российских террористов

Несмотря на провалы на юридическом фронте, россияне на уходящей неделе приступили к строительству нитки газопровода «Северный поток-2» на севере Германии. Активно лоббирующие проект влиятельные немецкие энергетические концерны, благодаря этому газопроводу, рассчитывают покупать российский газ по заниженным ценам, игнорируя политические опасения Украины, Польши и стран Балтии, а также возражения Еврокомиссии, которая требовала мандат на переговоры с «Газпромом».

Пребывая с визитом в немецком Аахене, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в очередной раз подчеркнул, что «Северный поток» представляет высокую геостратегическую опасность не только для Украины, но и для всей Европы.

«Газотранспортная система Украины, если хотите, это также один из элементов сдерживания агрессора. И невозможно безответственно относиться к этой важнейшей функции, - отметил Порошенко. - Мне очень приятно, что мы имеем сейчас широкую поддержку в ЕС».

Но в тот же день, находящийся с визитом в Москве, глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что федеральное правительство Германии поддерживает реализацию газопровода «Северный поток - 2» в обход Украины, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заверил, что определенный объем транзита через Украину сохранится, но это должно быть экономически обосновано.

Вопрос еще не закрыт. На следующей неделе, 14 мая, премьер-министр Владимир Гройсман и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик планируют встречу с министром энергетики Германии. «Мы изложим позицию Украины по «Северному потоку-2». Это - не экономический проект, это - чисто политический проект, который направлен на то, чтобы выдавить Украину из транзита российского газа», - заявил Насалик.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что средняя стоимость импортного природного газа в мае останется на рекордно высокой отметке, достигнутой в апреле, – более 300 долл. за тысячу кубометров, и причиной тому не только политика России.

Нефть взбесилась из-за Трампа

Стоимость нефти на международных биржах взлетела и продолжает неуклонно расти. Цена «черного золота» уже перевалила за 76 долларов.

Причем есть все основания полагать, что в ближайшее время цена на нефть продолжит свое шествие к отметке 80 долларов. А аналитики Bank of America вообще предрекли, что в 2019 году стоимость нефти может вырасти до 100 долларов за баррель.

И все потому, что президент США заявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном. Это, в свою очередь, повлечет за собой санкции в отношении Тегерана. И они явно будут направлены на иранскую торговлю нефтью.

В свое время снятие санкций с Ирана нанесло сокрушительный удар по нефтяным ценам. За короткое время они упали до 28 долларов и на протяжении трех лет восстанавливали «статус-кво». В настоящее время нефть стоит примерно столько же, сколько в ноябре 2014 года. Иными словами, цены обновили максимум за 3,5 года.

Пока неясно, насколько сильно вырастут котировки. Но если впоследствии к санкциям присоединится Европа, то рост будет очень значительным. Пока Евросоюз публично раскритиковал решение Трампа.

Тем временем, к концу недели цены на нефть незначительно снизились на фоне ожиданий того, что альтернативные поставщики смогут компенсировать потенциальное сокращение экспорта иранского сырья. Сдерживает подъем рынка и неуклонный рост производства сырья в США.

Между тем, украинские эксперты уже прогнозируют рост цен на розничном рынке светлых нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива. «Правительство не предприняло никаких шагов. Мы не развивали собственную добычу и переработку нефти, поэтому на сегодня мы получаем ту цену, которую диктует мировой рынок», - пояснил аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко, отмечая, что импорт занимает более 80% отечественного рынка топлива.

У роста цен на нефть есть и еще один сильный побочный эффект – повышение цен на газ. В начале недели на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы появилось сообщение о том, что средняя цена импортного природного газа в апреле 2018 года составила рекордные с мая 2015 года 309,9 долл. за 1 тыс. куб. м. Но толи еще будет.

Правда, повышать цены на «голубое» топливо для населения (а на этом жестко настаивает МВФ) правительство не спешит. По крайней мере, против такого шага выступает профильное ведомство - Минэнергоуголя.

Кабмин – приватизатор и дерегулятор

На уходящей неделе Кабинет министров, как и планировал, приступил к реализации наполеоновских планов по приватизации госимущества. В частности, правительство утвердило перечень предприятий на продажу в этом году в составе 26 объектов и пакет постановлений для запуска продажи объектов малой приватизации, а также перечень из 700 предприятий для приватизации в 2018-2020 годах.

Руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров ожидает, что большая приватизация в Украине начнется в октябре, и ФГИ успеет продать все 26 предприятий из списка до конца года. В качестве стимула глава правительства предупредил его о личной ответственности за проведение прозрачной приватизации.

«У вас два варианта: или вы войдете в историю, как действительно руководитель с хорошей репутацией, а репутация не может быть написана или нарисована. Или вы можете «вляпаться» в историю в качестве очередного коррупционера, который возглавил на определенный период времени Фонд государственного имущества. Я хочу, чтобы вы пошли по первому пути», - «благословил» главу Фонда госимущества Гройсман.

Также на уходящей неделе Кабмин принял пакет постановлений, направленный на дерегуляцию и упрощение ведения бизнеса. По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, в рамках этих решений в нашей стране внедряется рискоориентированный подход к проведению инспекционных проверок бизнеса и унифицированный акт проверки.

«В 99% проверок бизнеса сегодня фиксируются нарушения, но не потому, что органы хорошо работают, а потому, что их деятельность направлена на применение санкций», - пояснил Кубив, отметив, что новый подход позволит инспекторам сконцентрироваться на наиболее рисковых предприятиях.

Инфляция - с носом, рост - под вопросом

На уходящей неделе порадовала Государственная служба статистики, по данным которой инфляция в Украине в апреле 2018 года в годовом выражении несколько замедлилась – до 13,1% с 13,2% в аналогичном измерении месяцем ранее. Наибольший рост цен зафиксирован на яйца – 93%, содержание домов и придомовых территорий – 41,6%, фрукты – 32%, мясо и мясопродукты – 26,1%, овощи – 23,1%. Снижение цен в годовом выражении зафиксировано только на сахар.

Все еще высокая инфляция не помешала украинцам наращивать благосостояние. Согласно данным Государственной фискальной службы, обнародованным на уходящей неделе, украинцы по результатам декларационной кампании задекларировали 57,5 млрд грн полученных доходов за 2017 год, что на 13% больше показателей годом ранее. Выросло и количество плательщиков, задекларировавших к уплате в бюджет более 10 млн грн - до 12 человек с 7 годом ранее.

Между тем, крупнейший инвестор Украины Европейский банк реконструкции и развития на уходящей неделе обнародовал свои прогнозы для Украины. ЕБРР сохранил прогноз роста экономики нашей страны в 2018 году на 3%, как и в 2019 году, однако предупредил, что реализация этих прогнозов сопряжена с высокими рисками, учитывая существенные долговые платежи госсектора нашей страны в 2018-2020 годах, а также выборы в 2019 году.

Насколько реалистичны эти прогнозы, можно будет проанализировать уже на следующей неделе, когда Госстат обнародует данные о внешней торговле Украины за первый квартал, а также оперативные оценки динамики ВВП страны за этот период.

Ольга Гордиенко