Минфин лишает «Укрсоцбанк» статуса первичного дилера ОВГЗ

Соответствующий договор прекращает свое действие по инициативе банка.

Министерство финансов Украины лишает «Укрсоцбанк» статуса первичного дилера облигаций внутреннего государственного займа.

Читайте такжеМинистерство финансов одолжило на внутреннем рынке почти миллиард гривень

Как сообщается на сайте Минфина, договор о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг между министерством и банком прекращает свое действие с 19 мая по обращению «Укрсоцбанка».

Справка УНИАН. По информации Минфина, крупнейшими покупателями ОВГЗ в 2017 году среди первичных дилеров по объемам покупки бумаг стали «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк».

В январе 2016 года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.