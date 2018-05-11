Минфин лишает «Укрсоцбанк» статуса первичного дилера ОВГЗ

18:18, 11 мая 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте Минфина, договор о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг между министерством и банком прекращает свое действие с 19 мая по обращению «Укрсоцбанка».

Справка УНИАН. По информации Минфина, крупнейшими покупателями ОВГЗ в 2017 году среди первичных дилеров по объемам покупки бумаг стали «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк».

В январе 2016 года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.

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Теги: #Минфин#Укрсоцбанк