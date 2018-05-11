Курсы валют: после выходных евро подорожает

Официальный курс НБУ на 14 мая: 100 USD – 2619.8009 грн; 100 EUR – 3126.4704 грн; 10 RUR – 4.2436 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2619.8009 (11 мая – 2619.2160)

100 EUR – 3126.4704 (11 мая – 3111.1048)

10 RUR – 4.2436 (11 мая – 4.1892)

В пятницу, 11 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,19/26,21 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,29/31,32 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,1980 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 580 сделок на сумму 440,46 млн долл.