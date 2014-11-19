Посольство США следит за попыткой незаконного завладения активами американской инвесткомпании в Украине

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила аналитик экономического отдела посольства США Джоанна Тай.

«Мы в посольстве мониторим и наблюдаем за ситуацией», - сказала она.

При этом представитель посольства США заявила, что на данный момент ничего не может сообщить о том, когда конфликт вокруг американской компании может быть рассмотрен на уровне посла США в Украине, президента и премьер-министра Украины.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции глава компании Foyil Capital Limited Дориан Фойл обратился с просьбой к президенту Украины посодействовать в расследовании факта мошенничества на фондовом рынке и отметил, что в случае отсутствия реакции со стороны руководства страны, данная ситуация может стать негативным сигналом для иностранных инвесторов.

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«Я понимаю, что моя компания не является крупнейшим инвестором в экономику Украины, но и ужасная ситуация, которая сейчас сложилась вокруг активов моей компании и ее клиентов, может стать негативным сигналом для других иностранных инвесторов», - сказал Фойл.

Как сообщал УНИАН, в текущем году на украинском фондовом рынке разгорелся скандал относительно попытки незаконного завладения мошенниками активами инвесткомпании Foyil Capital.

В июле американский инвестор Дориан Фойл принял решение продать свою компанию Foyil Securities New Europe, являющуюся лицензированным украинским брокером. Покупателем и директором стал Александр Смалий, а опосредованным собственником Сергей Голубицкий. После продажи Дориан Фойл продолжал обслуживать счета в ценных бумагах компании Foyil Capital Limited.

Позже новые владельцы компании незаконным путем присвоили дивиденды Foyil Capital Limited на сумму почти 770 тыс. грн. Кроме того, мошенники вывели из компании все активы в ценных бумагах, приблизительная стоимость которых составляет более 1 млн долл. После этого украденные ценные бумаги и активы были перечислены на счета физлиц и компаний, находящихся на неподконтрольной Украине зоне АТО.

Справка УНИАН. Группа компаний Foyil Group была основана в 1996 году с открытием компании по управлению активами, направленной на развивающиеся фондовые рынки Европы и мира в целом. В апреле 1997 года был основан Foyil Ukrainian Opportunity Fund с общей суммой уставного капитала в размере 50 миллионов долларов США.

Группа компаний через свои структурные подразделения предоставляет услуги управления инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, консультационные услуги в сфере слияний и поглощений компаний, осуществления процедуры первичного размещения акций на бирже, а также осуществляет расчеты по сделкам и предоставляет услуги хранителя ценных бумаг своим клиентам.