В Австралии ограничат оплату наличными с 2019 года

С помощью лимита на расчеты наличными власти Австралии надеются привлечь в бюджет дополнительные три миллиарда долларов США.

Правительство Австралии объявило о введении лимита на расчеты наличными с 1 июля 2019 года.

Как сообщает Медуза со ссылкой на Gizmodo, за покупку товаров и услуг на сумму свыше 10 тысяч австралийских долларов (7,5 тысяч долларов США) можно будет заплатить только с помощью чека или банковской карты.

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Как заявил главный казначей Австралии Скотт Моррисон, эта мера должна повысить собираемость налогов в стране. "Это плохие новости для криминальных банд, террористов и тех, кто пытается мошенничать с налогами", - заявил он, представляя парламенту бюджет на 2018-2019 годы.

Как отмечает The Guardian, одной из причиной введения лимита на наличные стала борьба с нелегальной торговлей табаком. В Австралии установлены самые высокие в мире налоги на продажу сигарет, одна пачка стоит 40 австралийских долларов (30 долларов США); при этом в стране существует большой черный рынок торговли табаком, пишет Gizmodo.

С помощью лимита на расчеты наличными власти Австралии надеются привлечь в бюджет дополнительные четыре миллиарда австралийских долларов (три миллиарда долларов США).

В Австралии около 37% всех коммерческих платежей осуществляются с использованием наличных. Для сравнения, в США этот показатель равен 32%, в Швеции, власти которой активно развивают безналичные расчеты, - 15%.