Нацбанк и Минфин создают комитет по спасению гривни

Об этом сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

«Только тесное плодотворное сотрудничество и солидарная ответственность правительства и Национального банка будут способствовать стабилизации валютного курса и улучшению условий на денежно-кредитном рынке», - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По информации НБУ, в комитет войдут глава Нацбанка и руководитель подразделения НБУ, ответственного за проведение денежно-кредитной политики, а также министр финансов и руководитель структурного подразделения Минфина, ответственного за проведение долговой политики.

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Ранее УНИАН сообщал, что глава Минфина верит в укрепление гривни до 13 за доллар при прекращении паники.

Также сообщалось, что 11 ноября в Киев приехала оценочная миссия МВФ под руководством Николая Георгиева. По итогам своей работы миссия подготовит доклад о ситуации в экономике Украины и предложит его на рассмотрение Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце декабря – начале января 2015 года. Совет может одобрить решение о предоставлении нашей стране следующего транша кредита и пересмотре программы.

Напомним, Нацбанк 11 ноября обновил исторический минимум курса гривни к доллару на уровне 15,7714 грн/долл., и таким образом с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару на 97% (7,77 грн), или почти в 2 раза. Официальный курс гривни к доллару на среду, 19 ноября, составляет 15,2602 грн/долл.