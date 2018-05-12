Грицак выступает против сокращения финансирования СБУ

16:53, 12 мая 2018
Финансы
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Грицак выступает против уменьшения финансирования СБУ / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область, отвечая на вопрос, как он относится к заявлению министра финансов Александра Данилюка о необходимости сокращения бюджетных расходов на СБУ.

Председатель СБУ отметил, что относится к такой инициативе отрицательно.

«Поясню: потому что я не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют на сегодня. Я откровенно это скажу», добавил Грицак.

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Председатель СБУ отметил, что большая часть выделенных СБУ средств расходуется на содержание военнослужащих и сотрудников службы.

«Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих, поэтому я считаю, что это неправильно», - добавил Грицак.

Ранее в интервью журналу "Новое время" министр финансов Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру Украины и СБУ, а также об увеличении расходов на контрразведку.

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Теги: #СБУ#Грицак#Глава СБУ Грицак