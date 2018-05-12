По словам Василия Грицака, сотрудники Службы безопасности Украины "не жируют".

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак выступает против сокращения финансирования СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область, отвечая на вопрос, как он относится к заявлению министра финансов Александра Данилюка о необходимости сокращения бюджетных расходов на СБУ.

Председатель СБУ отметил, что относится к такой инициативе отрицательно.

«Поясню: потому что я не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют на сегодня. Я откровенно это скажу», добавил Грицак.

Читайте такжеПорошенко готов подать в Раду как неотложный законопроект о создании Службы финрасследований

Председатель СБУ отметил, что большая часть выделенных СБУ средств расходуется на содержание военнослужащих и сотрудников службы.

«Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих, поэтому я считаю, что это неправильно», - добавил Грицак.

Ранее в интервью журналу "Новое время" министр финансов Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру Украины и СБУ, а также об увеличении расходов на контрразведку.