Грицак выступает против сокращения финансирования СБУ
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак выступает против сокращения финансирования СБУ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область, отвечая на вопрос, как он относится к заявлению министра финансов Александра Данилюка о необходимости сокращения бюджетных расходов на СБУ.
Председатель СБУ отметил, что относится к такой инициативе отрицательно.
«Поясню: потому что я не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют на сегодня. Я откровенно это скажу», добавил Грицак.
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Председатель СБУ отметил, что большая часть выделенных СБУ средств расходуется на содержание военнослужащих и сотрудников службы.
«Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих, поэтому я считаю, что это неправильно», - добавил Грицак.
Ранее в интервью журналу "Новое время" министр финансов Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру Украины и СБУ, а также об увеличении расходов на контрразведку.