Яценюк требует от коалиции быстро принять бюджет-2015, чтобы не злить МВФ
18:26, 19 ноября 2014Финансы
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал ключевым требованием к создаваемой парламентской коалиции безотлагательное согласование показателей бюджета на следующий год.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.
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«Не будет бюджета - не будет программы сотрудничества с МВФ. Частные инвесторы в страны, где идет война, не идут. Поэтому ключевое требование – безотлагательно согласовать показатели бюджета», - сказал Яценюк.
Напомним, о готовности проекта бюджета на 2015 год премьер-министр заявлял в октябре.
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