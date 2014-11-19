Яценюк требует от коалиции быстро принять бюджет-2015, чтобы не злить МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

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«Не будет бюджета - не будет программы сотрудничества с МВФ. Частные инвесторы в страны, где идет война, не идут. Поэтому ключевое требование – безотлагательно согласовать показатели бюджета», - сказал Яценюк.

Напомним, о готовности проекта бюджета на 2015 год премьер-министр заявлял в октябре.