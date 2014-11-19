Александр Кофман не имеет отношения к сети супермаркетов VARUS и линии магазинов EVA

Информация, изложенная в статье «Совладелец магазинов EVA и супермаркетов VARUS (Александр Кофман) стрелял с Пореченковым по украинским воинам», которая размещена на домене http://politica-ua.com и http://glavcor.blogspot.com/, не соответствует действительности, в связи с тем, что владельцем компании магазинов EVA (ООО «РУШ») является Компания «НОМЕТРОС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД». Владельцем компании магазинов VARUS (ООО «Омега») является ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕЙГАНТ ЕТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД». По общедоступной информации, компаниями управляют Шостак Р.С. и Киптык В.А.

Особенно необходимо принять во внимание, что физическое лицо с фамилией, указанной в данной статье, работало в ООО «РУШ» на должности рядового специалиста по развитию в период с конца ноября 2013г. и практически выполняло свои обязанности до середины марта 2014г., а в начале мая 2014г. было уволено с занимаемой должности.

Лицо, указанное в статье, никогда не имело отношения ни прямого, ни косвенного к собственникам ООО «РУШ», которые управляют сетью супермаркетов VARUS и линией магазинов EVA на территории Украины.

Используя ложную информацию и спекулируя на политических и экономических настроениях в Украине к определенным темам, недобросовестные конкуренты распространяют лживые сведения, порочащие деловую репутацию компаний.

Сеть супермаркетов VARUS не осуществляет свою деятельность в Донецке.

Единственный супермаркет, который находился в городе Донецке в ТЦ Донецк-Сити, был разграблен в ночь с 22-го по 23-е июля.

«Есть официальная информация о том, что в ночь с 22-го на 23-е июля в Донецке вооруженные автоматически стрелковым оружием боевики под угрозой его применения, совершили разбойное нападение на супермаркет "Варус" (ООО"Омега"), располагающийся в ТЦ Донецк-Сити»

«Боевики завладели продуктами и ТМЦ, а также оборудованием на сумму около 10 млн. грн. Захваченное вывозили до 5 часов утра. Жертв среди персонала магазина и ТЦ нет.

Сеть супермаркетов VARUS на рынке продуктовой розницы Украины развивает компания "Омега"»

ООО «РУШ» продолжает руководить линией магазинов EVA в городе Донецк, оставаясь украинской компанией и работая в полном соответствии с законодательством Украины. В случае прекращения возможности работать согласно с украинским законодательством, компания прекратит свою деятельность на данной территории.

Редакции интернет-ресурсов, опубликовавших эту информацию, не обратились в пресс-службу сети супермаркетов VARUS или EVA за разъяснениями и комментариями. Контакты пресс-служб доступны на сайтах торговых сетей.

Информация, изложенная в статье, порочит репутацию компании ООО «Омега», которая управляет сетью супермаркетов VARUS, а также ООО «РУШ», которая управляет линией магазинов EVA, и наносит им существенный моральный и материальный ущерб. В связи с этим, компании будут отстаивать свое право на восстановление репутации в суде, а также обратятся в правоохранительные органы с целью правовой оценки незаконных действий и привлечения к ответственности лиц, создавших и разместивших данную информацию.