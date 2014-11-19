Украинские банки с начала года потеряли 13,5 млрд гривень

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Напомним, по итогам января-сентября банковская система получила 10,634 млрд грн убытка, таким образом, в октябре банки получили 2,9 млрд грн убытков.

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По информации НБУ, доходы банков в январе-октябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросли на 28,8% и составили 174,761 млрд грн, расходы – на 40,9%, до 188,256 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские банки потеряли из-за войны 60 млрд гривень.