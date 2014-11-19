Главное условие следующего транша МВФ не формирование правительства, а принятие бюджета - Шлапак

Об этом сказал журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Нам надо принять, самое главное, я уверен, - бюджет. Такое условие МВФ. Не формирование правительства, а принятие бюджета», - сказал министр.

При этом он еще раз подчеркнул, что третий транш кредитной программы stand-by в объеме 2,7 млрд долл. Украина, вероятнее всего, получит уже в начале следующего года. Это отчасти связано с тем, что формирование коалиции в новом парламенте и, как следствие, формирование нового правительства, с которым миссия МВФ будет обсуждать дальнейшую реализацию программы сотрудничества, идет достаточно медленно.

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«Боюсь, что с такими темпами формирования коалиции и правительства мы не успеем до конца года (получить кредитный транш - УНИАН)», - сказал Шлапак.

Ранее УНИАН сообщал, что Гонтарева надеется получить очередной транш МВФ до конца года.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в Украину приехала оценочная миссия МВФ, задача которой оценить текущую ситуацию в экономике страны, а также подготовить доклад для рассмотрения на Совете директоров МВФ. Совет директоров, как ожидается, будет заседать в середине декабря и по итогам рассмотрения доклада миссии примет решение о предоставлении нашей стране третьего кредитного транша.

Программа сотрудничества между Украиной и МВФ была одобрена в апреле текущего года сроком на два года и объемом финансирования 17 млрд долл., из которых 4,5 мрлд Украина уже получила – в мае и в сентябре.