Российский "Сбербанк" решил докапитализировать украинскую "дочку"

В результате капитал банка вырастет на 66,58% - до 20,765 миллиарда гривень.

Российский государственный "Сбербанк" решил увеличить капитал дочернего банка в Украине на 66,58%, или на 8,3 миллиарда гривень - до 20,765 миллиарда гривень.

Читайте такжеБизнес РФ в Украине процветает на фоне мощных антироссийских санкций США – СМИ (видео)

Как сообщил украинский дочерний банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, докапитализация будет проведена путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости.

Также сообщается, что средства от увеличения капитала будут направлены на формирование резервов. Конвертация ценных бумаг не предполагается.

Справка УНИАН. Дочерний банк российского государственного "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В 2017 году банк получил 132 миллиона гривень прибыли.

До 16 марта 2019 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.