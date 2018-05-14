Гривня начала неделю с укрепления к доллару

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,15/26,18 грн/долл.

В понедельник, 14 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,15/26,18 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,33/31,37 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4229/0,4237 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,1715 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 224 сделки на сумму 137,92 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,19/26,21 грн/долл. По сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,29/31,32 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.