Visa выдвинула России условия, на которых согласна работать в стране

Международная платежная система Visa перечислила условия, при которых согласна продолжить работать в России, передает РБК.

В частности, в своем письме Банку России глава российского офиса Эндрю Торре просит не влиять на тарифную политику Visa при переводе платежного трафика и оставить возможность пользоваться родными мощностями.

Читайте такжеРоссия может лишить Visa и MasterCard права выбирать расчетные банкиЭндрю Торре пишет о том, что с пониманием относится к желанию ЦБ наладить сотрудничество с Visa в рамках закона, согласно которому международные платежные системы должны обрабатывать транзакции внутри России через НСПК. Но при этом Торре предлагает ряд условий этого сотрудничества и продолжения своей работы в России. В частности, Visa хочет сохранить за собой права устанавливать тарифы и иные виды платы за различные услуги, которые компания оказывает в России.

Также Visa хочет, чтобы НСПК оказывала ей услуги на тех же условиях, что и другим платежным системам. В то же время Торре просит, чтобы у Visa было право использовать собственный операционный и клиринговый центр и при этом не платить взнос в случае, если НСПК не будет гарантировать системе бесперебойность и надежность обслуживания.

В письме Visa заявляет о том, что не намерена на своих пластиковых картах размещать знаки или логотипы иных платежных систем, то есть осуществлять кобейджинг.

По мнению экспертов, в целом выдвинутые условия разумны и выполнимы.

Visa на запрос РБК не ответила. Директор по взаимодействию с органами государственной власти MasterCard Europe в России Алексей Малиновский сказал РБК, что платежная система писем в ЦБ с предложениями с условиями работы в России не направляла.

Пресс-служба ЦБ сообщила РБК, что Банк России своевременно ответил на обращение платежной системы Visa, разъяснив отдельные нормы законодательства. РБК также удалось получить копию письма ЦБ, направленного в адрес Торре. В нем регулятор не отвечает на конкретные предложения платежной системы, отмечая только при этом, что Visa ничего не мешает продолжать свою деятельность в качестве оператора платежной системы и одновременно являясь участником НСПК. Дальнейшие вопросы ЦБ предлагает обсуждать в рамках специально созданных рабочих групп.