В РФ решили заменить украинские банки на Донбассе российскими

В РФ разработан законопроект, которым российские банки наделяются правом открывать филиалы на территориях массового проживания соотечественников, подвергшихся "гуманитарной катастрофе", в частности, в Донбассе, пишут "Известия".

Автор документа единоросс Евгений Федоров (член комитета Госдумы по бюджету и налогам) сообщил изданию, что в настоящее время законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

Читайте такжеКиев может создать свободную экономическую зону на Донбассе - МинфинФедоров уверен, что из 800 российских банков найдутся желающие начать работать в регионе, где "миллионы потенциальных клиентов". Начали же работать в аннексированном Крыму, несмотря на санкции, отметил он.

Как говорится в пояснительной записке к документу, его целью является создание правовых основ для "оказания социально-экономической поддержки российским соотечественникам, массово проживающим в зоне гуманитарной катастрофы". Правом вводить режим оказания социально-экономической поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, наделяется правительство, а Верховный суд установит наличие гуманитарной катастрофы там, где живут "соотечественники" (на основании их заявления).

Для определения границ зоны катастрофы Верховный суд может использовать материалы "референдумов", "выборов органов власти на местах" или иные документы, предоставляемые заявителями, следует из законопроекта.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что, согласно инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года, для получения разрешения создать филиал на территории иностранного государства банк должен представить регулятору копию разрешения от иностранного регулятора (в данном случае Нацбанк Украины). "Работа российских банков на территории Украины без согласования с НБУ может спровоцировать новый виток санкций как против этих банков, так и против России", - добавил Осадчий.