Нацбанк прогнозирует падение ВВП в 2014 году на 7,5% и в 2015 году на 4,3%

Национальный банк Украины прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 7,5% и в 2015 году на 4,3%, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на пятом украинском инвестиционном форуме, организованном CFA Society Ukraine.

«К сожалению, вынуждена констатировать, что экономика Украины продолжает падать. По нашим прогнозам, ВВП в этом году составит минус 7,5% и в следующем году – минус 4,3%», - сказала Гонтарева.

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