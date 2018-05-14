ПриватБанк рассказал о техническом сбое из-за аварии в "Киевстаре"

Подключение резервных каналов связи позволило восстановить работу сервисов.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" объясняет перебои в работе ряда своих сервисов ночью 13 мая аварией магистральных каналов связи мобильного оператора "Киевстар".

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Как сообщается на сайте финучреждения, специалисты банка и компании в экстренном режиме провели работы по подключению резервных каналов связи, что позволило восстановить стабильность работы платежных сервисов к 8 утра.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.

Компания "Киевстар", основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Количество абонентов мобильной связи оператора составляет 26,4 миллиона пользователей. Акционером "Киевстара" является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года - VimpelCom).