«Ощадбанк» будет собирать штрафы для пограничников
Государственный «Ощадбанк» подписал меморандум о сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины, предполагающий уплату административных взысканий по пограничным вопросам с использованием платежных терминалов и онлайн-сервиса финучреждения.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, уплата штрафов непосредственно в пункте пропуска без необходимости посещать банковское отделение существенно сэкономит время, а онлайн-сервис позволит уплачивать взыскания даже из-за границы.
В банке сообщили, что на линии пограничного контроля каждого пункта пропуска через государственную границу Украины и контрольного пункта въезда-выезда будут размещены мобильные терминалы для оплаты штрафов платежными картами.
Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2017 года банк получил 558,523 млн грн прибыли.