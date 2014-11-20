Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции в 2014 году до 25%

Национальный банк Украины прогнозирует ускорение инфляции по итогам текущего года до 25% с 19%, прогнозируемых ранее.

Об этом в ходе пятого Украинского инвестиционного форума сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«Уже сейчас инфляция составляет 20% и до конца года ускорится до 25%», - сказала Гонтарева.

По мнению главы НБУ, одним из основных факторов ускорения инфляции является сокращение экспорта.

Читайте такжеНацбанк объясняет октябрьскую инфляцию падением гривни и сезонным ростом ценНапомним, что Национальный банк прогнозирует также падение ВВП Украины в 2014 году на 7,5% и в 2015 году на 4,3%.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, инфляция в Украине в октябре по сравнению с сентябрем 2014 года замедлилась до 2,4% с 2,9%, зафиксированных в сентябре по сравнению с августом.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против октября 2013 года) инфляция ускорилась до 19,8% с 17,5%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года к декабрю 2013 года инфляция в октябре ускорилась до 19% с 16,2%, зафиксированных месяцем ранее.