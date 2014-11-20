Прибыль крупнейшего российского банка ВТБ из-за санкций упала на 88%

Чистая прибыль российского банка ВТБ по МСФО за 9 месяцев упала на 88% до 5,4 млрд рублей, передает ТАСС.

ВТБ увеличил отчисления в резервы до 157,8 млрд рублей со 72,8 млрд рублей годом ранее.

Рентабельность капитала ВТБ в отчетный период составила 0,8% против 7,4% в прошлом году. Совокупный кредитный портфель ВТБ по МСФО вырос на 21,2% до 8,02 трлн рублей.

Читайте такжеКрупнейший российский банк ВТБ из-за санкций просит у государства помощь в $5 млрдВместе с тем, доля неработающих кредитов ВТБ по МСФО за июль-сентябрь 2014 года выросла на 0,1 процентного пункта до 6%.

Банк ВТБ — российский коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит государству). Второй по величине активов (после Сбербанка) банк страны и первый по размеру уставного капитала. Головной офис банка находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-Петербурге. ВТБ попал под санкции Запада и подал иск в суд ЕС.

В Украине ВТБ Банк был образован в 2007 года в результате объединения банка «Мрия» и Внешторгбанка под единым брендом. Финучреждение входит в ТОП-10 крупнейших банков Украины по величине активов.