Курс валют на 15 мая: доллар дешевеет, евро дорожает

Официальный курс НБУ на 15 мая: 100 USD – 2617.1243 грн; 100 EUR – 3137.4086 грн; 10 RUR – грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2617.1243 (14 мая – 2619.8009)

100 EUR – 3137.4086 (14 мая – 3126.4704)

10 RUR – 4.2370 (14 мая – 4.2436)

В понедельник, 14 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня к закрытию торгов осталась на уровне открытия.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,38/31,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1712 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 444 сделки на сумму 313,18 млн долл.