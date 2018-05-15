В РФ подсчитали, сколько российских компаний и граждан попало под санкции США

Сегодня Госдума рассмотрит пакет законопроектов об ответных мерах на санкции США и других стран против РФ.

Под санкции США против России попало уже более 400 юридических лиц и более 200 граждан РФ.

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Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

"Санкции США носят абсолютно недружественный характер. У нас под них попало уже более 400 юридических лиц, порядка 200 граждан нашей страны. Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства", — сказал Володин.

Во вторник Госдума на пленарном заседании рассмотрит пакет законопроектов об ответных мерах на санкции США и других стран против РФ.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели новые санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО «Эн Пи Ви Инжиниринг» Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация», холдинг «Российские машины», группа компаний «Ренова» и российская алюминиевая компания «Русал».