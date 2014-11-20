Всемирный банк улучшил прогноз падения экономики Украины в 2014 году

Всемирный банк ожидает незначительного улучшения экономической ситуации в Украине в четвертом квартале и по итогам года, но предлагает новому правительству как можно скорее начать реализацию плана экономических реформ.

«По итогам года мы ожидаем, что экономика Украины покажет несколько лучшие результаты. ВВП в течение трех кварталов 2014 года падало, но не так драматично, как мы думали. В среднем падение составило 3,6%. Экономисты ждали, что падение будет больше, – сказал Фан. - По итогам года падение будет также значительно, но не настолько, как ожидали ранее. Мы прогнозировали 8% (по итогам года – УНИАН), но, вероятно, цифра окажется меньше».

При этом Фан подчеркнул, что правительство должно как можно скорее начать реализацию плана экономических реформ, чтобы сохранить тенденцию экономического роста. Отсутствие преобразований в экономике, по мнению главы представительства, будет не менее губительным для Украины, нежели продолжение конфликта на востоке страны.

«Что касается следующего года. Если конфликт на востоке продолжится, бесспорно, это окажет влияние на экономику. Но надо понимать и то, что не меньшее влияние будет иметь и скорость внедрения структурных реформ, в особенности, в энергосекторе. Дефицит «Нафтогаза» (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) втрое больше дефицита бюджета – вот на что нужно обратить внимание», - подчеркнул Фан.

Читайте такжеГлавной для нового правительства должна стать реформа газового сектора - Всемирный банкОн отметил, что Всемирный банк не ставит сроков выполнения реформ. «Но мы говорим о том, что их надо воплощать уже сейчас. Чем быстрее, тем лучше», - сказал Фан.

В октябре Всемирный банк в четвертый раз с начала текущего года ухудшил прогноз для экономики Украины, ожидая падение ВВП страны на 8% в 2014 году и на 1% в 2015 году. При этом Всемирный банк ожидал возобновления роста экономики Украины во второй половине 2015 года и прогнозировал рост ВВП страны в 2016 году на 3,5% и в 2017 году на 4%.

Международный валютный фонд прогнозирует уровень падения экономики по итогам года на 6,5%, Европейский банк реконструкции и развития – на 9%.

По оценке Национального банка Украины падение ВВП Украины в 2014 году составит 7,5%, в 2015 году - 4,3%.

Эксперты ожидают падения экономики Украины по итогам года на 6,5%-7%. При этом падение экономики Донбасса, где ведется антитеррористическая операция, составит не менее 25%.