НБУ не видит потенциальных покупателей для украинских «дочек» российских госбанков

Регулятор считает единственным цивилизованным путем для этих финучреждений постепенное сворачивание деятельности.

Национальный банк Украины не видит потенциальных покупателей для украинских дочерних структур российских государственных банков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», и считает единственным цивилизованным путем для этих финучреждений постепенное сворачивание деятельности.

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Об этом сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Мы на сегодняшний день не видим потенциальных покупателей, которые могли бы купить эти банки… Сворачивание деятельности – это единственный цивилизованный путь для этих банков. Постепенное сворачивание деятельности и сдача банковской лицензии», - сказала Рожкова.

Она напомнила, что «БМ-Банк» уже принял решение о самоликвидации.

«Мы видим, что этим же путем движется ВТБ – он уже более года работает в направлении сворачивания своей деятельности», - добавила Рожкова.

Справка УНИАН. До 16 марта 2019 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивающие расчеты украинцев и не препятствующие докапитализиции и продаже финучреждений.