В государственный «Ощадбанк» вольют 5 миллиардов

В настоящее время НБУ не видит потребности в докапитализации других украинских госбанков.

Национальный банк Украины согласовал докапитализацию «Ощадбанка» на сумму около 5 млрд грн, при этом в настоящее время не видит потребности в докапитализации других государственных банков.

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Об этом сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Мы согласовали в этом году докапитализацию «Ощадбанка». Около 5 млрд грн. Это связано с необходимостью доформирования резервов», - сказала она.

Рожкова напомнила, что наибольшая доля проблемных активов в Украине – в государственных банках.

«Больше мы, как Национальный банк, с точки зрения адекватности капитала, оценки рисков, не видим пока потребностей в дополнительной капитализации для государственных банков», - добавила Рожкова.

Как впоследствии уточнили в пресс-службе НБУ, речь идет о декабрьском решении правительства о докапитализации «Ощадбанка», и вопрос о новой докапитализации в настоящее время не рассматривается.

«На текущий момент мы не видим необходимости в докапитализации», - сообщили в НБУ.

Напомним, в 2017 году Минфин выпустил облигации внутреннего госзайма для докапитализации «ПриватБанка» на 48,4 млрд грн, «Ощадбанка» - на 14,6 млрд грн, «Укрэксимбанка» - на 7,7 млрд грн.

В то же время, в конце апреля глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный сообщил об обсуждении с Министерством финансов объемов новой докапитализации финучреждения.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

По оценкам НБУ, доля «неработающих» кредитов в банковской системе Украины превышает 50%, в том числе самый высокий показатель нерабочих кредитов в кредитном портфеле госбанков – на уровне около 70%.