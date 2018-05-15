Украина может попасть в офшорный список стран ЕС

В Минфине заявили, что это может произойти в случае нератификации многосторонней конвенции об избежании двойного налогообложения.

Украина может попасть в офшорный список стран Европейского Союза, если до конца года не ратифицирует многостороннюю конвенцию MLI об избежании двойного налогообложения.

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Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Украина должна ратифицировать Соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в офшорный список стран ЕС», - говорится в сообщении Минфина.

Министерство отметило, что MLI - это соглашение, присоединившись к которому страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Это соглашение является частью Плана действий BEPS по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Согласно сообщению, сейчас министерство ожидает от президента предоставления полномочий министру финансов Украины на подписание соглашения MLI, затем соглашение должен ратифицировать парламент.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

В рамках плана ОЭСР разработала 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию. Среди них: совершенствование правил трансфертного ценообразования, предотвращение ухода от уплаты налогов с помощью международных договоров, налогообложение доходов контролируемых иностранных компаний, обмен информацией. Присоединение Украины к BEPS означает, что страна обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий четыре шага борьба с налоговыми злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, избежание злоупотреблений при применении налоговых конвенций, раскрытие информации об использовании схем агрессивного налогового планирования, увеличение эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об избежании двойного налогообложения между странами.