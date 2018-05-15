Банки продолжают водить за нос своих заемщиков - USAID

Кредиторы продолжают распространять недостоверную рекламу и водить в заблуждение относительно стоимости своих услуг.

Украинские банки и небанковские финучреждения продолжают нарушать права потребителей, установленные действующим с июня 2017 года законом "О потребительском кредитовании", включая распространение недостоверной рекламы и введение потенциального заемщика в заблуждение относительно стоимости своих услуг.

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Об этом свидетельствуют результаты второй волны исследования на рынке потребительского кредитования в рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по трансформации финансового сектора Украины, представленные на пресс-конференции в Киеве.

По результатам исследования, свыше 10% всех рекламных материалов нарушают запрет нулевой ставки процентов по кредиту, а в большинстве рекламных материалов ставка не указывается.

Кроме того, в 97,6% случаев тайный покупатель не получил полную письменную информацию о кредите, при этом чаще всего отсутствовала информация о реальной годовой ставке и ориентировочной годовой стоимости кредита.

Также исследование показало, что финучреждения продолжают практику взимания высоких комиссий за предоставление и обслуживание кредитов: реальные годовые ставки банков по кредитам на сумму от 4 до 6 тысяч гривень сроком от 6 до 12 месяцев колеблются от 32 до 200%, а в небанковских финучреждениях достигают 1600%.

Исследование также показало, что в 50% кредитных договоров есть незаконные условия, включая предоставление кредитору права требовать досрочного погашения кредита при несогласии заемщика с изменением размера платежей по нему.

Помимо этого, во всех случаях предоставления кредита с обязательным страхованием у заемщика отсутствовало право выбора страховой компании, при этом в половине паспортов таких кредитов было указано, что страхование не является обязательным.

Авторы исследования подчеркивают, что обновления законодательства о потребительском кредитовании оказалось недостаточно для обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг и регуляторам финансового рынка нужны достаточные полномочия для взысканий за такие нарушения.

Справка УНИАН. Агентство США по международному развитию USAID предоставляет экономическую и гуманитарную помощь разным странам мира в течение 50 лет. В Украине помощь USAID сосредоточена на трех направлениях: здравоохранение, экономический рост, демократия и управление государством. Начиная с 1992 года агентство предоставило нашей стране техническую и гуманитарную помощь на сумму 1,8 млрд долл. США.

В марте текущего года USAID открыло в Украине новую четырехлетнюю программу «Трансформация финансового сектора» общим объемом 23 млн долл., в рамках которой руководство программы вместе с украинскими властями работает по направлениям повышения доверия потребителей финансовых услуг, трансформации небанковского финансового сектора, применения электронных сервисов, реформирования пенсионной системы, а также информационно-просветительской работы с уязвимыми группами населения.