Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 20 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1514.6067 грн (с 14.00 19 ноября – 1520.0110);

100 евро – 1898.5595 (с 14.00 19 ноября – 1902.1418);

10 российских рублей – 3.2206 (с 14.00 19 ноября – 3.2355).

Читайте такжеГлава Минфина верит в укрепление гривни до 13 за доллар при прекращении паникиКак сообщал УНИАН, Национальный банк и Министерство финансов согласно рекомендациям миссии Международного валютного фонда создают координационный комитет для реализации согласованной денежно-кредитной, долговой и бюджетно-налоговой политики Украины.

В комитет войдут глава Нацбанка и руководитель подразделения НБУ, ответственного за проведение денежно-кредитной политики, а также министр финансов и руководитель структурного подразделения Минфина, ответственного за проведение долговой политики.