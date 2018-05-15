В Украине появилась новая банковская группа

Группа GML стала тридцатой признанной НБУ банковской группой.

Национальный банк Украины Национальный банк Украины признал банковскую группу GML banking group, в состав которой входят "Коммерческий индустриальный банк" и факторинговая компания "Премьера".

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Согласно сообщению на сайте регулятора, контроллером банковской группы является Стефан Пол Пинтер, который в феврале 2018 года сообщил Национальному банку о намерении стать контролером банковской группы, а в апреле обратился с просьбой признать группу и согласовать "Коммерческий индустриальный банк" ответственным лицом этой группы.

По данным регулятора, группа GML стала тридцатой признанной НБУ банковской группой.

Как сообщал УНИАН, международный инвестор Стефан Пол Пинтер (Лондон), специализирующийся на инвестициях в развивающиеся рынки, в 2016 году завершил сделку по приобретению 100% акций "Коммерческого индустриального банка".

"Коммерческий индустриальный банк" работает на рынке Украины с 1993 года.

Стефан Пол Пинтер является основателем и исполнительным директором GML Capital LLP - частной инвестиционно-банковской и управляющей компании с головным офисом в Лондоне, Великобритания. GML Capital LLP основана в 1983 году, специализируется на инвестировании в развивающиеся рынки и имеет опыт работы в Украине с 1993 года.