Украинской банковской системе нужно 66 млрд гривень на докапитализацию

Общие потребности украинской банковской системы в докапитализации по результатам проведенного стресс-тестирования составляют 66 млрд грн, заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева на пятом Украинском инвестиционном форуме, организованном CFA Society Ukraine.

Глава НБУ сообщила, что стресс-тестирование 35 крупнейших банков страны, доля которых в банковской системе составляет 20%, завершено и можно делать выводы о потребностях в докапитализации банковской системы.

«Общие потребности в докапитализации составляют 66 млрд гривень. И я хочу сказать, что в основном это обусловлено проблемами в Луганске и Донецке», – сказала Гонтарева.

В то же время, глава НБУ отметила, что докапитализация банков – это только первый шаг для стабилизации банковской системы, а следующим шагом будет активизация защиты прав кредиторов и реформирование в самом Нацбанке, включая снижение расходов центробанка в два раза и сокращение персонала. «Соответствующие законопроекты уже в нашем парламенте», – добавила Гонтарева.

Также она напомнила, что регулятор продолжает «очищение» банковской системы от неплатежеспособных банков и банков, занимающихся отмыванием денег. «26 банков в этом году выведены с рынка Фондом гарантирования, в том числе 11 – за отмывание денег. Мы не намерены останавливать этот процесс», – сказала Гонтарева.

Глава НБУ напомнила, что регулятор намерен поддерживать системные банки, в том числе путем предоставления рефинансирования и национализации.

Читайте такжеНацбанк проведет еще одно стресс-тестирование банков в 2015 годуКак сообщал УНИАН, стресс-тестирование 15 крупнейших банков выявило необходимость докапитализации девяти из них на 56 млрд грн. Как сообщил первый замглавы НБУ Александр Писарук, в том числе государственным банкам понадобится 12,5 млрд грн, банкам с иностранным капиталом – 20,5 млрд грн.

По оценкам НБУ, согласно предварительным результатам второго этапа стресс-тестирования банков, в ходе которого тестировались 20 банков из второй группы по размеру активов, необходимость докапитализации этих финансовых учреждений составляет 10 млрд грн.

Также Национальный банк Украины утвердил 10-летний график повышения капитала банков в рамках выполнения Закона о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы. В рамках закона требования к минимальному уставному капиталу банков повышены до 500 млн грн, и банки, зарегистрированные до принятия этого закона, должны увеличить уставный капитал в течение 10 лет.

Напомним, с начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 26 банков: «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».