Госстат: экономика Украины выросла на 3,1%

Рост ускорился по сравнению с показателем предыдущего квартала на уровне 2,2%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2018 года в годовом выражении – к аналогичному периоду 2017 года - составил 3,1%.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные оценки.

Учитывая обнародованный показатель, рост экономики нашей страны в первом квартале ускорился по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий, четвертый квартал 2017 года, на уровне 2,2%.

По информации Госстата, рост ВВП в первом квартале к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора составил 0,9%.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам, в том числе в четвертом квартале – до 2,2% с 1,8%.

В январе Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,4%, но при этом повысил прогноз по инфляции на конец 2018 года до 8,9%.

Правительство Украины прогнозирует рост экономики в текущем году на 3% при инфляции 9%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - рост ВВП около 3,5% при инфляции 10%.