Суд разрешил Рожковой вернуться к работе в Нацбанке

Апелляционный суд удовлетворил жалобу НБУ на соответствующее решение Дарницкого суда Киева.

Апелляционный суд Киева отменил решение Дарницкого районного суда столицы, запрещающее заместителю главы Национального банка Украины Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления НБУ.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ, ссылаясь на итоги сегодняшнего заседания, Апелляционный суд удовлетворил жалобу Национального банка на соответствующее решение Дарницкого районного суда.

Напомним, Нацбанк обратился с жалобой в Апелляционный суд Киева, однако во время судебного заседания 10 мая поступило сообщение о минировании здания, в связи с чем суд перенес заседание на 15 мая.

Справка УНИАН. Екатерина Рожкова занимает пост заместителя главы НБУ – куратора банковского надзора с октября 2016 года. До этого, в 2015-2016 году, она возглавляла Департамент банковского надзора НБУ.

В 2014-2015 году Рожкова исполняла обязанности главы правления "Платинум Банка", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физлиц с февраля 2017 года.