Гонтарева обещает придерживаться гибкого курса на валютном рынке

Национальный банк Украины будет придерживаться гибкого курсообразования на валютном рынке и рассчитывает перейти к инфляционному таргетированию в течение 12 месяцев, заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева на пятом Украинском инвестиционном форуме, организованном CFA Society Ukraine.

По словам главы НБУ, Украина перешла к гибкому обменному курсу, в то время как общество все еще рассчитывает, что курс будет фиксированным, но фиксированный курс не является подтверждением стабильности в экономике и не способствует росту ВВП.

«Мы будем придерживаться гибкого курса и будем внедрять инфляционное таргетирование. Изначально в наших планах переход к инфляционному таргетированию был в этом году, однако ситуация в стране вынудила нас пересмотреть наши планы, и мы рассчитываем перейти к инфляционному таргетированию в течение 12 месяцев», - сказала Гонтарева.

Читайте такжеГлава Минфина верит в укрепление гривни до 13 за доллар при прекращении паникиКак сообщал УНИАН, Национальный банк в феврале этого года перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальном курсу почти в 2 раза, до 15,1461 грн/долл. с 7,9903 грн/долл.

Для стабилизации валютного рынка регулятор предпринял ряд мер, включая повышение нормы обязательной продажи 75% валютной выручки и ограничение максимальной суммы продажи наличной валюты в одни руки эквивалентом 3 тыс. грн в сутки.

Также с 5 ноября Нацбанк ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

Напомним, в ноябре прошлого года МВФ по итогам миссии в Украине заявил, что не видит адекватной монетарной политики в Украине, и рекомендовал Нацбанку перейти к инфляционному таргетированию, представляющему собой комплекс мер для контроля над уровнем инфляции посредством манипулирования учетной ставкой.

С 13 ноября регулятор третий раз с начала года повысил учетную ставку на 1,5 п.п. – до 14%, объясняя свое решение ускорением инфляции и нарушением равновесия на валютном рынке. В то же время, Нацбанк оставил без изменений ставку по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами – на уровне 17,5% годовых и ставку по депозитным сертификатам «овернайт» – на уровне 7,5% годовых.