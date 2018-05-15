Внешнеторговый баланс Украины ушел в минус на $135 миллионов

Импорт товаров и услуг в Украину в первом квартале вырос на 11,3%, экспорт - на 9,1%.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января-марта текущего года составил 134,9 миллиона долларов против профицита в 126,1 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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По информации Госстата, импорт товаров и услуг в Украину в первом квартале, без учета услуг по переработке давальческого сырья, составил 13,736 млрд долл. и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3%, экспорт товаров и услуг из Украины - 13,601 миллиарда долларов, рост -9,1%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.