Курс валют на 16 мая: доллар дорожает, евро дешевеет

Официальный курс НБУ на 16 мая: 100 USD – 2621,0807 гривни; 100 EUR – 3114,6302 гривни; 10 RUR – 4,2333 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2621,0807 (15 мая – 2617,1243)

100 EUR – 3114,6302 (15 мая – 3137,4086)

10 RUR – 4,2333 (15 мая – 4,2370)

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Как сообщал УНИАН, 15 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,20/26,21 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,22/31,24 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4229/0,4237 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,2122 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 398 сделок на сумму 230,70 миллиона долларов.