Бюджет Нацбанка на 2015 год урезан более чем в два раза

Бюджет Национального банка Украины на 2015 год урезан более чем в два раза - с 11 млрд грн до 5 млрд грн, сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева в ходе Пятого украинского инвестиционного форума.

"Мы презентовали Совету НБУ новый бюджет, и мы вдвое уменьшили свои расходы - с 11 млрд грн до 5 млрд грн. То есть, 6 млрд грн мы сэкономили для госбюджета, для страны", - сказала Гонтарева.

По ее словам, основная идея реорганизации регулятора состоит не только в сокращении штата на 50%, но и в переходе к новому уровню коммуникаций, новому уровню управления.

Читайте такжеГонтарева обещает придерживаться гибкого курса на валютном рынкеКак сообщал УНИАН, ранее Гонтарева выразила сомнение в необходимости сохранения 25 региональных управлений регулятора. Глава НБУ также заявляла о необходимости кадровой ротации в составе регулятора.

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