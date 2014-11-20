Украинский банковский сектор готов к евроинтеграции - глава НБУ

Банковская система Украины соответствует международному законодательству и готова к интеграции в Европейский Союз, об этом в ходе пятого Украинского инвестиционного форума сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«Украинская банковская система соответствует международному законодательству, принципам бухучета. Мы имеем достаточно сильный банковский сектор, который готов присоединиться к Европе», - сказала Гонтарева.

Читайте такжеУкраинской банковской системе нужно 66 млрд гривень на докапитализациюПри этом глава НБУ отметила, что украинское законодательство и судебная система также должны быть на соответствующем уровне. По ее словам, Национальный банк намерен подать в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление защиты прав кредиторов.

«Сейчас необходима подготовка законодательной базы, которая защищала бы права кредиторов. Мы скоро будем подавать в Раду этот законопроект», - сказала Гонтарева.