НБУ хочет обязательной установки камер в помещениях с банковскими сейфами

Регулятор объяснил такие меры ростом количества обращений граждан и правоохранителей об исчезновении имущества клиентов из арендованных в банках сейфов.

Национальный банк Украины предлагает обязать банки оборудовать круглосуточной системой видеонаблюдения зону клиентов у рабочего места кассира, вход в помещение банка и помещения с индивидуальными сейфами клиентов.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на проект изменений к правилам организации защиты помещений банков, разработанный регулятором и обнародованный для общественного обсуждения.

Согласно проекту, банк будет обязан оборудовать системой видеонаблюдения с обязательной регистрацией и архивацией видеосигнала с видеокамер в круглосуточном режиме сроком не менее чем 14 суток - рабочее место кассира, зону клиентов у рабочего места кассира и вход/выход клиентов в банк, 60 суток - хранилище для индивидуальных сейфов и помещения с индивидуальными сейфами.

«В последнее время выросло количество обращений в Национальный банк со стороны граждан, правоохранительных органов, адвокатов и органов прокуратуры по вопросам, связанным с недоразумениями в части предоставления банками в аренду индивидуальных сейфов и поступления информации об исчезновении из них имущества клиентов», - пояснил регулятор причину разработки нововведений.

Отмечается, что предложения и замечания к проекту Нацбанк принимает до 15 июня.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в октябре 2017 года повысил требования к организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений, имеющих генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств и/или обмену валют, приблизив их к аналогичным требованиям, действующим для банков.