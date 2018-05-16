Гройсман похвастался ростом средней зарплаты в Украине

Премьер отметил, что средняя зарплата в стране составляет уже почти 8 тысяч гривень.

Средняя заработная плата в Украине на текущий момент составляет почти 8 тысяч гривень.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Динамика есть, и мы считаем, что в этом году средняя зарплата должна составлять не менее 10 тысяч гривень", - сказал премьер.

По его словам, на сегодняшний день в Украине строится более 50 новых производств, что позволит увеличить количество рабочих мест, соответственно возникнет необходимость в квалифицированных кадрах.

"Сегодня уже есть в определенных регионах кадровый голод - то есть больше вакансий, чем предложений на рынке труда, и одним из важных критериев является рост средней зарплаты", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Гройсман считает возможным за несколько лет остановить трудовую миграцию из Украины.

По словам Гройсмана, основной задачей правительства в борьбе с трудовой миграцией является повышение зарплат и качества рабочих мест.

По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в марте текущего года выросла по сравнению с февралем на 5,9% - до 8382 гривень, что в 2,3 раза выше утвержденной на текущий год минимальной зарплаты. В годовом выражении (март-2018 к марту-2017) рост составил 9,5%.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.