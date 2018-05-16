Минюст взыскал с работодателей 170 миллионов гривень долгов по зарплате

Динамика погашения задолженности по зарплате с начала года выросла на 77%.

Министерство юстиции с начала года взыскало почти 170 миллионов гривень задолженности по выплатам заработной платы в пользу 13 тысяч работников.

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Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По словам министра, динамика погашения задолженности по зарплате с начала года выросла на 77%.

"На начало года было около 0,5 миллиарда гривень задолженности в Минюсте на взыскание, она накапливалась на протяжении 5-7 лет. Нам удалось взыскать 170 миллионов гривень", - сказал министр.

Он отметил, что ежемесячное взыскание задолженности по зарплате Минюстом составляет до 73 миллионов гривень, и министр убежден, что до конца года долги, которые зафиксированы судом, будут погашены.

Петренко также сообщил, что с начала года благодаря первому пакету законов, направленному против злостных неплательщиков алиментов, долги по этим выплатам получили 427 тысяч украинских детей.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по вопросам труда, задолженность по выплате зарплат в Украине по состоянию на 1 января 2018 года увеличилась на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,37 миллиарда гривень.