Премьер недоволен темпами роста украинской экономики

Гройсман отметил, что для роста экономики необходим приток инвестиций, а для этого необходимо увеличивать доверие инвесторов к стране.

Рост экономики Украины по итогам первого квартала 2018 года в 3,1% является оптимистичным, но недостаточным показателем.

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Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя опубликованные вчера, 15 мая, Государственной службой статистики показатели роста ВВП по итогам первого квартала.

"Вчера Госстат сообщил о том, что по результатам первого квартала мы имеем рост национальной экономики на 3,1%. Это достаточно оптимистический показатель, но подчеркиваю, что он является недостаточным", - сказал премьер.

Он отметил, что для роста экономики необходим приток инвестиций, для чего необходимо увеличивать доверие инвесторов к стране.

"Инвестиции сегодня являются ключевой задачей", - заявил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2018 года в годовом выражении – к аналогичному периоду 2017 года - составил 3,1%. Учитывая обнародованный показатель, рост экономики нашей страны в первом квартале ускорился по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий, четвертый квартал 2017 года, на уровне 2,2%.