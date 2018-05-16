НБУ перечислил в бюджет второй транш прибыли на 10 миллиардов

С начала года госбюджет получил 25 миллиардов гривень прибыли НБУ.

Национальный банк в мае перечислил в государственный бюджет Украины очередной транш своей прибыли за 2017 год в объеме 10 миллиардов гривень.

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Как свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины о поступлениях в госбюджет на 15 мая, с начала года Нацбанк перечислил в госбюджет 25 миллиардов гривень своей прибыли.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины утвердил объем прибыли НБУ за 2017 год к перечислению в государственный бюджет в 2018 году в размере 44,6 миллиарда гривень.

Госбюджет Украины на 2018 год предполагает перечисление в казну части прибыли НБУ за 2017 год в размере 50,5 миллиарда гривень.

В 2017 году НБУ перечислил в государственный бюджет 44,4 миллиарда гривень своей прибыли.